பிக்பாஸ்க்காக இவ்வளவு பெரிய உண்மையை தனலட்சுமி மறைத்து இருக்கிறாரே..தன் வாயாலே உளறி மாட்டிக் கொண்டார்

oi-V Vasanthi

சென்னை:தற்பொழுது ஒளிபரப்பாகியுள்ள வீடியோக்களில் உள்ள உரையாடல்களை பார்த்த பலர் பிக் பாஸ் குழுவினரிடம் உண்மையை மறைத்து பிக் பாஸ் போட்டியில் பங்கேற்று உள்ளாரா!? தனலட்சுமி என்று கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே ஜிபி முத்து உடனான மோதலால் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் தன் பெயரை கொஞ்சம் டேமேஜ் செய்து கொண்ட தனலட்சுமிக்கு மேலும் இது ஒரு பின்னடைவாக இருக்கும் என்று நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil Dhanalakshmi : Many people who have seen the conversations in the currently aired videos are participating in the Bigg Boss competition by hiding the truth from the Bigg Boss crew!? They are questioning whether it is Dhanalakshmi.