பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: என் மூளைக்குள் நீங்க இருக்கீங்களா..அபிராமிக்கு நிரூப் கொடுத்த காரசாரமான பதில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் சுவாரஸ்யத்துக்கு மட்டுமல்லாமல் கலவரத்திற்கும் பஞ்சமில்லாமல் தான் இருந்து வருகிறது.

அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி தொடங்கிய இரண்டாவது நாளே நிரூப் மற்றும் அபிராமி இடையே இப்படி ஒரு வாக்குவாதங்கள் ஏற்படும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லையாம்.

English summary

The Bigg Boss Ultimate show is not only fun but also riotous.Fans did not expect such an argument between Nirup and Abhirami on the second day of the Ultimate show.