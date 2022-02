சர்ச்சை எல்லாம் சட்டை மாதிரி..நெகட்டிவை பாசிட்டிவாக எடுத்த போட்டியாளர்கள்...கடைசியில இப்படியா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் தங்களுக்கு வரும் நெகட்டிவ் கமெண்டுகளை கூட பாசிட்டிவ்வாக போட்டியாளர்கள் ஏற்றுக் கொள்வதைப் பார்க்கும்போது நிகழ்ச்சிக்கு சுவாரஸ்யம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

போட்டியாளர்கள் என்னதான் பார்த்து பார்த்து விளையாடி வந்தாலும் அவர்களுடைய உண்மையான கேரக்டர் பல நேரங்களில் வெளியாகிவிடுகிறது என்று ரசிகர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

English summary

Fans have been saying that the show is enjoyable when they see the contestants accepting even the negative comments that come to them on the Ultimate show as positive.