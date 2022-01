பிக்பாஸ் அல்டிமேட் :மீண்டும் ரசிகர்களுக்கு பிடித்த 16 போட்டியாளர்கள்...கலகலப்புக்கு பஞ்சம் இல்லை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்திருந்த பிக்பாஸ் அல்டிமேட் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளும் போட்டியாளர்கள் விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் :வந்துட்டேன்னு சொல்லு..மீண்டும் களமிறங்கும் அபிநய்..திறமையை நிரூபிப்பாரா

English summary

Bigg Boss Ultimate:The much-anticipated Bigg Boss Ultimate is set to air in a few days.Details of the contestants attending the Big Boss Ultimate show have been released.