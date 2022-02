பிக்பாஸ் அல்டிமேட்: விடாமுயற்சி தான் முக்கியம், நான் விடமாட்டேன்.. அனிதாவை வாயடைக்க வைத்த வனிதா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் வனிதா பேசியதை கேட்டு சக போட்டியாளர்களும் வாயடைத்து போய் இருக்கின்றனர்.

தன்னோடு போட்டிபோடும் அனைத்து போட்டியாளர்களுக்கும் தனியாளாக வனிதா கெத்து காட்டியிருக்கிறார்.

முனுசாமி செய்த காரியத்தை பார்த்தீங்களா.. 2 நாளில் 2 இடத்திலும் ஷாக் தந்து.. ஊரெல்லாம் இதான் பேச்சு

English summary

Fellow contestants are speechless after hearing Vanitha speak on the Bigg Boss Ultimate show.Vanitha has embroidered individually for all the competitors competing with her.