அக்ஷராவை டார்கெட் செய்து டாஸ்க் கொடுக்கிறாரா சிபி?? அக்ஷராவின் ரசிகர்களின் கருத்து

oi-V Vasanthi

சென்னை: அக்ஷராவின் கோபம் நியாயமானது தான் என்று அக்ஷராவின் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

டாஸ்க் என்கிற பெயரில் அக்ஷராவை தான் சிபி அதிகமாக டார்கெட் செய்கிறார் என்று அக்ஷராவின் ரசிகர்கள் குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கி வருகிறார்கள்.

அக்ஷராவின் ரசிகர்களின் கருத்துக்கு பிக்பாஸ் ரசிகர்கள் மறுப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

என் கணவரை வெளியில் ரசிக்கிற மாதிரியே பிக்பாஸ் உள்ளேயும் ரசிக்கணும்....சஞ்சீவின் மனைவி ஆசை

English summary

There is nothing wrong with Akshara getting angry. Akshara's fans have levelled allegations against Ciby for that.