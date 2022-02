வண்டை வண்டையாய் மணிமேகலையை திட்டிய போட்டியாளர்.. கடுப்பில் மணிமேகலை எடுத்த முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் மணிமேகலையை சக போட்டியாளர் பேசியதை பார்த்து ரசிகர்கள் பலரும் குழம்பி வருகின்றனர்.

ரியாலிட்டி ஷோவில் சக போட்டியாளர் சாதாரண கருவேப்பில்லைக்காக திட்டியதால் கடுப்பில் மணிமேகலை இருந்து வருகிறார்.

English summary

Many fans are confused when they see a fellow contestant talking to Manimegala on the Cook With Comali show.On the reality show a fellow contestant comes under the clock under pressure for scolding for a normal caraway.