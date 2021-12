மகிழ்ச்சியான செய்தியை சொன்ன சிவாங்கி...கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இலை மறையாக சிவாங்கி சொன்ன செய்தியைக் கேட்டு ரசிகர்கள் குதூகலத்து வருகின்றனர்.

இந்த செய்திக்காக தானே இத்தனை நாட்கள் காத்து இருந்தோம் என்று ரசிகர்கள் தங்களுடைய சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

ஆனால் எப்போது இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படும் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வம் அதிகமாக உள்ளது.

English summary

The news that the Cook With Comali third season show is about to start will give you joy.