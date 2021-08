எதிரி இல்லைன்னா..என்ன அர்த்தம் தெரியுமா.. குட்டைக் கவுனில் சூப்பராக விளக்கிய தர்ஷா!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : புள்ளி போட்ட உடையில் ரசிகர்களின் மனதை கிள்ளி எடுத்து விட்டார் தர்ஷா குப்தா.

மாடர்ன் உடையில் மீண்டும் பரவசத்தை தூண்டும் தர்ஷா குப்தாவை பார்த்து ஏங்கி போன ரசிகர்களுக்கு சூப்பராக அதில் ஒரு மெசேஜ் போட்டுள்ளார் தர்ஷா குப்தா.

இதுவரைக்கும் இவரைப் பார்த்து கவிதைகள் பாடிய ரசிகர்கள் இப்போ இவரது தத்துவத்தைப் பாரத்து கமெண்டுகளாக கொட்டுகிறார்கள் .

English summary

Since Dharsha Gupta walked out of Senthoora Poove serial, fans are asking for reasons. Now the actress has posted a cute post with a quote on Enemies.