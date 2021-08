ஃபுல் டிரஸ்ஸில் வந்து நின்ற தர்ஷா.. "அக்கா ஸ்மைல் க்யூட்டு".. கமெண்ட்களை பொழியும் ஃபேன்ஸ்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : கவலைப்படுவதால் ஒன்றும் மாறிவிடப் போவதில்லை..மனநிம்மதி தான் போகப் போகிறது..என்று தர்ஷா குப்தா போட்ட போஸ்ட் பார்த்து அப்படி எல்லாம் எங்களுக்கு கவலை இல்லையே என படு ஜாலியாக ரசிகர்கள் பதில் போட்டு இருக்கின்றனர்.

தேவதையாக தர்ஷா குப்தா இருக்கும்போது எந்த கவலையும் எங்கள் மனதில் இருக்காது. இந்த சிரித்த முகத்தை பார்த்தாலே சிந்தனைகள் எல்லாமே தறிகெட்டு ஓடுதே என்று கவிஞர்கள் கவிதையை கொட்ட ஆரம்பித்து விட்டனர்.

தலையில் மல்லிகை பூவோடு, முகத்தில் புன்னகை தவழ காலை வேளையில் இவரை பார்த்த ரசிகர்களுக்கு எந்தக் கவலையும் இருக்கவே இருக்காது ஓடிப் போய்விடும் என்று ஜொள்ளு வடிக்கும் ரசிகர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தர்ஷாவுக்கு செம கிராக்கி தான். அதுல ஒருத்தர் அக்கா ஸ்மைல் க்யூட்டுன்னு சொல்லிட்டுப் போயிருக்கார்.

அவர் கொஞ்ச.. இவர் மிஞ்ச.. அடடா இதுதான் லவ்வா.. கலக்கும் ரேஷ்மா!

English summary

Cooku with Comali fame Dharsha Gupta has posted a beautiful quote in her Instagram and it is viral among the fans.