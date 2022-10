எல்லோரும் கண்ணு வச்சுட்டாங்க.. அதான் இப்படி ஆகிடிச்சி ரவீந்தர் புலம்பல்.. கோபத்தில் மகாலட்சுமி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த ரவீந்தர் ஒரு சில நாட்களாக சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் தலைகாட்டாமல் இருந்த நிலையில் தற்போது வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

எளிமையாக திருமணத்தை செய்து சமூக வலைத்தளத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ரவீந்தர் வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு வாரம் கஷ்டமாக இருந்துள்ளதாம்.

பலரும் கண் வைத்து விட்டதால்தான் தனக்கு ஒரு வாரம் இப்படி உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஆகிவிட்டது என்று கூறி இருக்கிறார்.

Ravinder, who got married recently, has not seen his head on social media pages for a few days, but now he has posted a video.This one week has been difficult in the life of Ravinder, who created a huge stir on social media by getting married simply.He is saying that he has been sick for a week because many people have been staring at him.