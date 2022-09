எதிர்நீச்சல் சீரியல் நெகட்டிவ் கருத்துகளுக்கு இயக்குனர் கூறிய பதில்..அட இவ்வளவு இருக்கா..??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் பெண்கள் அடிமைப்படுத்துவதாக வரும் நெகட்டிவ் கருத்துக்களுக்கு அதன் இயக்குனரான திருச்செல்வம் பதில் அளித்துள்ளார்.

சன் டிவியில் ஏற்கனவே கோலங்கள் போன்ற பல ஹிட்டான சீரியல்கள் எடுத்திருந்த திருச்செல்வம் மீண்டும் எதிர்நீச்சல் சீரியலை இயக்கி வருகிறார்.

பெண்களை வீட்டிற்குள் வைப்பது எனது நோக்கம் அல்ல அப்படி அடைக்கப்படும் போது அவர்கள் எடுக்கும் முடிவு பற்றி தான் இந்த சீரியலின் கருத்து இருக்கிறது என்று மேலும் பல தகவல்களையும் கூறியுள்ளார்.

Its director Thiruchelvam has responded to the negative comments about the enslavement of women in the ethir neechal serial.It is not my intention to put women in the house, but the idea of ​​this serial is about the decision they take when they are locked up.