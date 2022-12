எதிர்நீச்சல்: ஆட்டத்தை தொடங்கிய ஈஸ்வரி... ஆடி போன குணசேகரன்.. முதல் முறை செய்த சிறப்பான சம்பவம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ரசிகர்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்து எதிர்பார்த்து வந்திருந்த பல திருப்பங்கள் நிகழத் தொடங்கியிருக்கிறது.

பல நாட்களாக இந்த சீரியலில் ஈஸ்வரி எப்போது தன்னுடைய உரிமையை பேச ஆரம்பிப்பார் என்று எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு இன்று நல்ல விருந்து கிடைத்திருக்கிறது.

English summary

Many twists and turns that the fans have been waiting for since the beginning of the Ethirneechal serial being aired on Sun TV have started happening.Fans who have been waiting for days when Ishwari will start speaking her right in this serial got a good treat today.