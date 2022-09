பிக் பாஸ் கவின் கூறிய மகிழ்ச்சியான செய்தி.. எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்..காரணம் இரண்டு இருக்காம்..!!

Television

சென்னை:தனது ரசிகர்களை விரைவில் சந்திக்க காத்திருப்பதாக கூறி கவின் ட்வீட் செய்துள்ள போட்டோக்கள் கவின் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி பீஸ்ட் பட நடிகை அபர்ணாதாஸ் ரசிகர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தங்களது அபிமான நட்சத்திரங்களின் புகைப்படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் லைக்குகளையும் கமெண்டுகளையும் அள்ளித் தெளித்து வருகின்றனர்.

கவின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள இந்த புகைப்படங்களுக்கு கவினை விட அபர்ணாதாஸ்க்கு தான் வாழ்த்துக்கள் குவிகிறது.

தாடியோடு மாஸ் காட்டி நன்றி சொன்ன கவின்.. உருகிப் போன ரசிகர்கள்!

Tata, which is being made as a romantic movie, is expected to be a good treat for Aparnadhas fans and kavin fans. After seeing the photos of their favorite stars after a long time, the fans are showering likes and comments. For these photos shared on kavin's Twitter page, congratulations are pouring in for Aparnath rather than kavin.