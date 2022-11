“அதை நான் தெரிஞ்சு பண்ணல” இன்டர்நெட் பார்த்து தெரிஞ்சுகிட்டேன்.. அசல் வீடியோவிற்கு ரசிகர்கள் கருத்து

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய அசல் அவரைப் பற்றி பரவி வந்த மீம்ஸுகளுக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

அசல் வெளியிட்ட வீடியோவை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர் அதை வைத்து கலாய்த்து மீண்டும் மீம்ஸ் களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Asal, who left Bigg Boss Tamil Season 6, has released a video as a response to the memes that have been circulating about him. Many fans who have seen the video released by Asal are making fun of it and posting memes again.