மீண்டும் சீரியலுக்கு திரும்பிய சரண்யா துரோடி...எந்த சீரியலில் தெரியுமா?? சந்தோஷத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கம்பேக் கொடுத்திருக்கும் சரண்யா துரோடியை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் மனது சந்தோசத்தில் துள்ளுகிறது .

மீண்டும் விஜய் டிவியில் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கும் சரண்யாவிற்கு வாழ்த்துக்கள் குவிகின்றது.

சூட்டிங் ஸ்பாட் போட்டோ கிடைத்ததற்கு ஆர்ப்பரிக்க தொடங்கிய ரசிகர்கள், இவர் எந்த சீரியலில் நடிக்கிறார் என்று தெரியவில்லை என்றாலும் ஆதரவை கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டனர்.

English summary

Saranya Durodi Made her serial debut on Vijay TV and set foot on the small screen, she has already become popular among fans as a newsreader. He was last seen in a serial after completing his role in the arms writing serial. Fans are happy to hear that he is currently slated to star in a new serial.