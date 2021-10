பன்றிக்கான உணவுதான் தனக்கும் சாப்பாடு... வெள்ளந்தி பேச்சால் அழ வைத்த தாமரை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கலகலப்பான பேச்சால் சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருந்த தாமரைச்செல்வி தற்போது தன்னுடைய கவலையை கூறி அனைவரையும் அழ வைத்திருக்கிறார்.

இளமைக் காலத்தில் இருந்தே கஷ்டங்களை அனுபவித்து கொண்டிருந்த தாமரைச்செல்விக்கு ரசிகர்கள் ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

தன்னுடைய மகன் மீது அவர் வைத்திருக்கும் பாசத்தையும் அவர் திரும்பி வர வேண்டும் என்பதற்காக இவர் பட்ட கஷ்டங்களையும் கூறி அனைவரையும் பீல் பண்ண வைத்துவிட்டார்.

English summary

While the contestants are telling their stories on Bigg Boss, fans are consoling Thamarai Selvi on hearing that she has told the story of her marriage and the hardships she has suffered and the grief of now separating from her boy.