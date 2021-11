நிரூப்புக்கு விஷம் வைக்க வேண்டும் ...ப்ளான் போடும் அக்ஷரா...பதறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த வார ஆளுமை சக்தி படைத்த நிரூப், அக்ஷராவை பாடாய்ப் படுத்தத் தொடங்கி விட்டார்.

நிரூப்பிற்க்கு இந்த வாரம் நிலத்தின் ஆற்றல் கிடைத்திருப்பதால் அவர் ஆளுமையை தொடங்கிவிட்டார்.

நிரூப்பிடம் இருந்து தப்பிப்பதற்காக அக்ஷரா போட்ட ப்ளான் தான் அனைவரையும் அசர வைத்திருக்கிறது.

English summary

Akshara has accused Nirup of being a victim of the land as he has the personality of the land this week.