செய்ததை சொல்லி காண்பிக்கும் அண்ணாச்சி...கடுப்பான இசை... என்ன இப்படி மாறிட்டீங்க

oi-V Vasanthi

சென்னை: தான் காயின் எடுத்துக் கொடுத்ததை அண்ணாச்சி சொல்லி காண்பித்திருக்கிறார் என்று ரசிகர்கள் கூறுகின்றனர்.

தலைவர் பதவியில் இருக்கும் இசை தன்னிடம் வேலை வாங்குவதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை என நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

சர்வாதிகாரம் பண்ணுகிறார் என்று அண்ணாச்சி கூறியதை கேட்டு உணர்ச்சிவசப்பட்டு இருக்கிறார் இசைவாணி.

English summary

Iman Annachi's remark that it was wrong to do the chairman's post is causing disgust among fans and he is getting more negative comments than ever before.