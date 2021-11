கமல் வாய்ப்பு கொடுத்தும் தாமரையை பற்றி பேசாத பிரியங்கா...டாஸ்க்கில் இப்படி அடுக்குகிறாரே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தாமரையை பற்றி தன்னுடைய கருத்தை தெரிவிக்கும் இடத்தில் தெரிவிக்காமல் விட்டு விட்டு இப்போ மட்டும் இப்படி பேசலாமா??என்று நெட்டிசன்கள் பிரியங்காவை கலாய்த்து வருகின்றனர்.

கண்ணாடி பிம்பம் டாஸ்க்கில் தாமரையை பற்றி பேசும்போது நல்ல விதமாக பேசிய ப்ரியங்கா இப்போது இப்படி குற்றசாட்டுகளை வைக்கலாமா கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

வாய்ப்பு வரும்போது தகுந்த இடத்தில் தான் எனது கருத்தை கூறுவேன் என்று பிரியங்கா திட்டவட்டமாக கூறியிருக்கிறார்.

விளையாட்டு சொல்லிக்கொடுத்த பிரியங்காவின் தலையிலேயே கையை வைத்த தாமரை

English summary

Priyanka spoke well about Lotus only when Kamal gave her a chance and fans have raised questions as to why she should be accused of excessive crimes only in the task.