Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஆரியின் திருமண நாளுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

காதல் மனைவியோடு கடற்கரையில் திருமண நாள் கொண்டாட்டம்...அன்பு பரிசு கொடுத்த ஆரி

திருமண நாள் பரிசாக கடற்கரையில் ஆரி தன்னுடைய மனைவிக்கு அன்பு பரிசு கொடுத்துள்ளார்.

வருடங்கள் மாறினாலும் காதல் மாறாது என்று இவர் நிரூபித்திருக்கிறார் என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

எத்தனை பேர் வந்தாலும்.. தன்மானத்தோடு எதிர்த்து நில்.. ஆரி முழக்கம்

English summary

Aari has gifted his wife a ring for her wedding day. A video of him congratulating his wife on Instagram is going viral. Fans have been wishing you all the best when they see it.