"அதை நான் சொல்லவில்லை” விளக்கம் கொடுத்த அஸ்வின்... ஆதரவு கொடுக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கோட் சூட் போட்டபடி கலக்கலாக புன்னகைத்து தன்னுடைய புகைப்படங்களுக்கு அஸ்வின் வேற லெவலில் கேப்ஷன் கொடுத்துள்ளார்.

பல நாட்களுக்குப் பிறகு அஸ்வினுடைய போஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் வந்ததும் அவருடைய ரசிகர்கள் ஹேப்பி ஆகி லைக்குகளை போட்டி போட்டு குவித்து வருகிறார்கள்.

தன்னை தேடும் ரசிகர்களுக்காக மீண்டும் சமூக வலைத்தளத்தில் ஆக்டிவாக துவங்கி இருக்கும் அஸ்வின் நீங்கள் உண்மையில் என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அதை செய்ய முயற்சிப்பதை விட்டு விடாதீர்கள் என்று தத்துவத்தை உதிர்த்து இருக்கிறார்.

கவுண்டவுன் ஸ்டார்ட் மகிழ்ச்சியில் அஸ்வின்.. இவ்வளவு கோபமா..?? எத்தனை பேர் மாட்டிக்க போறாங்களோ..!!

English summary

On his Instagram page, Ashwin said, "Never give up trying to do what you really want to do. I don't think you can go wrong where there is love and inspiration - Beats Gerald."