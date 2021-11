ப்ரீனாவுக்கு ஆண் குழந்தை, வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலின் வெண்பாவிற்கு குழந்தை பிறந்த தகவல் கேட்டு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

என்ன குழந்தை என்று ரசிகர்களின் கேள்விக்கு ஃபரீனாவின் புதுமாதிரியான பதில் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

புதுவையில் சுவாமி சிலைகளை சேதப்படுத்திய மர்ம நபர்கள்.. சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியீடு

குழந்தையின் புகைப்படத்தை வெளியிடவில்லையே என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Farina, who is playing the role of Venpa in bharathi kannamma serial, has taken to Instagram to inform her fans about the birth of a baby boy. Fans have been extending greetings and blessings to this.