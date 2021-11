பிக் பாஸில் முதல்முறையாக பீப் சத்தம் போட வைத்த போட்டியாளர்கள்...கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒவ்வொரு சீசனிலும் ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது போல இந்த சீசனில் நடந்த நிகழ்ச்சி ரசிகர்களை மிரள வைத்திருக்கிறது.

இந்த சீசனில் வழக்கத்துக்கு மாறாக போட்டியாளர்கள் நடந்து கொண்டது வைரலாகி வருகிறது.

முதல்முறையாக எடிட்டருக்கு அதிக வேலை வைத்த போட்டியாளர்களை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Since the contestants have spoken words that fans cannot hear in angry words, the big bang has been made to hide it. Fans are raving about doing this for the first time.