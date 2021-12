குக்...கூ...மா..குழந்தையாக மாறிய அக்ஷரா...கண்கலங்கும் போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்றைய முதல் ப்ரமோவை பார்த்து இதைத்தான் எதிர்பார்த்தோம் என்று போட்டியாளர்கள் மட்டுமல்லாமல் ரசிகர்களும் ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

ஃப்ரீஸ் டாஸ்க் தொடங்கியதும் போட்டியாளர்கள் ஆளாளுக்கு கண்கலங்க தொடங்கிவிட்டார்கள்.

முதலாவதாக அக்ஷராவின் ஃபேமிலி வந்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் மூழ்க வைத்து விட்டது.

English summary

Not only the contestants but also the fans are protesting that this is what we expected after watching today's first promo.When the Freeze Task begins, the contestants begin to blindfold themselves.