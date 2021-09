காடர்களுக்குப் போட்டியாக பிரச்சனைகளை கிளப்பும் வேடர்கள்..இப்பதான் விளையாட்டு சூடு பிடிச்சிருக்கு..

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நாங்களும் யாருக்கும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்று நேற்றுவரை லா...லா..லா..என்று பாடிக் கொண்டிருந்த வேடர்கள் இப்போ போர் கொடியை தூக்கி விட்டார்கள்.

எப்போதுமே பாசத்தை பிழிந்து கொண்டு இருந்தால் நன்றாக இருக்காது என்று தெரிந்து கொண்டார்களா??இல்லை இந்த கோபம் உண்மையிலே வந்துவிட்டதா என என தெரியாமல் ரசிகர்கள் குழம்புகிறார்கள்.

காடர்களின் விஜே பார்வதி என்றால் அவருக் சளைத்தவர் அல்ல என்று வேடர்களின் ஐஸ்வர்யா கிளம்பிவிட்டார் .

English summary

Zee's Tamil telecast of survivor has created a lot of excitement and anticipation among fans as an alternative to Vijay TV. But sometimes the same problems take place there at The survivor events. Some people are bored with this, but it's a little exciting to see that the task is all hysterical.