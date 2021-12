உருட்டால் வந்த பிரச்சனைக்கு உருட்டே ஆறுதல்... அஸ்வினுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: "என்ன சொல்லப் போகிறாய்" பட பிரஸ் மீட்டில் சர்ச்சைக்குள்ளாகும் விதத்தில் பேசி சொந்த செலவில் சூனியம் வைத்துக்கொண்ட அஸ்வினுக்கு அடுத்து அடுத்து கொஞ்சம் ஆறுதலான செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

இந்த மாதிரி ஆறுதலான செய்திகள் அவரை துவளவிடாமல், தன் பணியை மீண்டும் உற்சாகத்துடன் சிறப்பாக செய்ய நல்ல பூஸ்டராக இருக்கும் என்று அவரது ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

விஜய் டிவியில் பட்டி தொட்டி எங்கும் ஹிட்டடித்த 'குக் வித் கோமாளி' நிகழ்ச்சி என்ற ஒரே ஷோ பல நட்சத்திரங்களை உருவாக்கியுள்ளது.

A little comforting news is coming after Ashwin, who spoke controversially at the "Enna soll pokirai " film press meet and kept the sorcery at his own expense.