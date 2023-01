பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க கமலஹாசன் வாங்கிய மொத்த சம்பளம்!? வெளியான தகவல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் எப்போதும் போல கமலஹாசன் தான் தொகுத்து வழங்குகிறார்.

இந்த நிலையில் இந்த சீசனில் 15 எபிசோடுகளை கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி இருக்கும் நிலையில் அவர் இந்த சீசனில் வாங்கிய சம்பள விவரங்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

இதற்கு முன்பு தொகுத்து வழங்கிய சீசன்களை விடவும் இந்த 6வது சீசனுக்கு கமல் அதிகமாக தொகை சம்பளமாக பெறப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 is hosted by Kamal Haasan as always.While Kamal Haasan is hosting 15 episodes this season, the details of his salary in this season are spreading on social media.It is said that Kamal has been paid more for this 6 season than the previous seasons he hosted.