ஆசிட் அடிப்பதாக மிரட்டுகிறார்... முன்னாள் கணவர் மீது இசைவாணி காவல்நிலையத்தில் புகார்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கானா பாடகியாக இருக்கும் இசைவாணி தற்போது தன்னுடைய முன்னாள் கணவர் மீது காவல்நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளார்.

இசைவாணி காவல்நிலையத்தில் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தது சமூகவலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

பார்லிமென்ட்லயும் அய்யா போட்டா வச்சாங்க... தெறிக்கவிடும் குரலால் அம்பேத்கர் பாடலை வைரலாகும் இசைவாணி

English summary

The Isai vani , who is a Ghana singer, has now lodged a complaint with the police against her ex-husband.Complaint given at the Isai vani Police Station has gone viral on social media.