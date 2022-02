புகழ் பற்றிய உண்மையை உடைத்த ஐக்கி..இப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாரே...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஐக்கி பெர்ரி தற்போது புகழை பற்றிய தனது கருத்தை சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

புகழ் மற்றும் ஐக்கி பெர்ரி இருக்கும் புகைப்படத்தை ஐக்கி பதிவிட்டதைப் பார்த்ததும் ரசிகர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Iykki Berry is currently posting her opinion about Pugazh on the social website.Fans have been raising various questions after seeing Ike posted a photo of the celebrity and Iykki Berry.