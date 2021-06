அகங்காரம்.. அகந்தை.. திமிர்.. அத்தனையும் நொறுங்கிப் போய்.. கட்டாயம் பாருங்க "கள"!

Television

oi-Arivalagan ST

ஒரு படம் பார்த்தால்.. அப்படியே உள்ளே போய்ரணும்.. திரும்பி வரும்போது வித்தியாசமா உணரணும்... அப்படி உணர வைக்கும் ஒரு படமாக இந்த "கள" பரிமளிக்கிறது.

பயிர்களுக்கு இடையே ஊடுறுவி பயிர்களோடு பயிர்களாக வளர்ந்து வருவதுதான் களை. களையை வளர விட்டால் அது அந்தப் பயிர்களின் வளர்ச்சியை காலி செய்து விடும்.. உரிய சமயத்தில் களை எடுப்பதுதான் வளர்ச்சிக்கு உகந்தது.

மனிதனிடமும் நிறைய களைகள் உள்ளன. எகத்தாளம், அகங்காரம், ஆணவம், திமிர், பொறாமை என நிறைய.. அதை மட்டும் வெட்டி அப்புறப்படுத்தி விட்டால்.. அவனை விட சிறந்த விஷயம் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு களை எடுக்கும் கதைதான் இந்த கள.. மலையாளத்தில் வெளியாகி ஹிட் அடித்த படம் இது..

English summary

Tovino Thomas starrer, Malayalam Movie 'Kala' released in OTT platform, is a must watch movie during this lock down. Kala is said to revolve around a special relationship between a man and his pet dog. A dog named Bazigar is said to be playing a key role in the movie.