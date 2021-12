அண்ணாச்சிக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கமல்...ஆரவாரத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இமான் அண்ணாச்சி தான் நினைத்தது மாதிரி கடைசிவரைக்கும் வீட்டிற்குள் இல்லாவிட்டாலும் கமல், அவருக்கு ஆறுதலான விஷயத்தை கூறியுள்ளார்.

இமான் அண்ணாச்சியின் ரசிகர்களுக்கு கமலின் செய்தி மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

விரைவில் வெள்ளித்திரையில் கமலுடன் இணைவார் என்று ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

உ.பி.தேர்தல்: போராடி ஆட்சியை தக்க வைக்கும் பாஜக!மிரட்டலாக பின்தொடரும் அகிலேஷ் கட்சி:கருத்து கணிப்பு

English summary

Kamal has promised Annachi that they will work together in his next film. The fans have been saying congratulations.