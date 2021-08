புடவை விலகுவதை கூட கவனிக்காமல் குத்தாட்டம்.. அசத்திய லீசா.. ஓடி வந்த ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : ஒரு பக்கமாய் காலைத் தட்டி இடுப்பை ஆட்டுனு ஆட்டி குத்தாட்டம் போட்ட லீசாவைப் பார்க்க ஓடோடி வந்த ரசிகர்கள் பேச வார்த்தை இன்றி தவிக்கிறார்கள்.

புடவை கட்டிக்கொண்டு இந்த ஆட்டம் ஆடலாமா என பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் பரவசப்படும் வகையில் செம குத்து குத்து இருக்கிறார் லீசா.

தேமுதிகவை மட்டும் கூட்டணிக்குள் சேர்த்துவிடாதீங்க... திமுக-பாமக நெருக்கத்தின் பகீர் பின்னணி!

அவரே கேப்ஷனும் போட்டிருக்கிறார். புடவையிலும் பண்ணுவோம்லன்னு.. ஆடுற ஆட்டத்தைப் பார்த்தால் இவர்கிட்ட கைவசம் நிறைய திறமை இருக்கு போல என இவரை பின் தொடரும் ரசிகர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து இருக்கிறதாம்.

English summary

Kanmani serial actress Leesha Eclairs is a very good dancer. She has posted many reels in her Instagram and one such reel has become viral among fans.