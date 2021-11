மீண்டும் பள்ளிக்கு அழைத்து செல்லும் பிக் பாஸ்...இன்று சேட்டைக்கு பஞ்சம் இருக்காது போல

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அடிக்கடி அழுகை சீன்களை காட்டிக்கொண்டிருந்த பிக்பாஸ் இன்று அனைவரும் மனதும் தேடும் இடத்தை காட்டி ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

யாராலும் மறக்க முடியாத பள்ளிப் பருவத்தை கண்முன்னே கொண்டு வந்திருக்கிறது பிக் பாஸ் ப்ரமோ.

சும்மாவே ஆட்டம் போடும் போட்டியாளர்கள் இன்று டாஸ்க்கு என்று வந்ததும் என்ன செய்யப் போகிறார்களோ என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் தொற்றிக்கொண்டது.

Let's go back to school The contestants in the task have become school children and teachers. The promo has been received by fans.