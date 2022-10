எல்லாம் சொல்லி தானே கல்யாணம் பண்ணுனேன்.. கோபத்தில் மகாலட்சுமி.. இவ்வளவு நாளுக்குள் இப்படியா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் தான் திருமணம் முடிந்த சின்னத்திரை நடிகை மகாலட்சுமி தன்னுடைய கணவரோடு ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் வீடியோ பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

திருமணத்திற்கு முன்பு இதை செய்யக்கூடாது என்று சொன்னதை ரவீந்தர் செய்து வருவதால் கடும் கோபத்தில் மகாலட்சுமி இருக்கிறாராம்.

திருமணத்திற்கு முன்பு எல்லாத்துக்கும் ஓகே என்று சொன்ன ரவீந்தர் இப்படி நடந்து கொள்ளலாமா என்ன ரசிகர்கள் அட்வைஸ் கொடுத்து வருகிறார்கள்.

English summary

The small screen actress Mahalakshmi, who got married recently, has made a video of her argument with her husband. Ravinder is very angry because Ravinder is doing what she told him not to do before the marriage. Ravinder who said everything is okay before the wedding, fans are giving advice.