அனைவரையும் சிரிக்க வைத்த மனோரமாவின் ஆரம்பகாலத்தில் இவ்வளவு சோகங்களா? வாழ்வை மாற்றியவர் இவர்தானாம்

oi-V Vasanthi

சென்னை: வாழ்வில் எத்தனையோ சாதனைகளை புரிந்தவர்களின் ஆரம்ப காலம் வேதனைகள் நிறைந்ததாக தான் இருந்துள்ளது. அதில் மனோரமாவும் ஒருவராக இருந்துள்ளார்.

யாரும் படக்கூடாத வேதனைகளை எல்லாம் மனோரமா ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே பட்டு அதிலிருந்து தான் வளர்ந்து உள்ளாராம்.

English summary

The early days of those who realized how many achievements in life have been just painful. Manorama was one of them.Manorama grew up in the early days of all the pain that no one could bear.