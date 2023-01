விக்ரமனுக்கு ஆதரவாக டைரக்டர் நவீன் வெளியிட்ட பதிவு.. பழைய பதிவை வைத்து கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி முடிவடைய இருக்கும் நேரத்தில் இறுதிப் போட்டியாளராக இருக்கும் விக்ரமனுக்கு ஆதரவாக டைரக்டர் நவீன் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

ஏற்கனவே பல பிரபலங்கள் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் விக்ரமன் ஜெயிக்க வேண்டும் என ஆதரவாக பதிவு வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

டைரக்டர் நவீன் தற்போது விக்ரமனுக்கு வெளியிட்ட பதிவுக்கும் ஏற்கனவே சீசன் இரண்டில் சென்ராயனுக்கு வெளியிட்ட பதிவிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை குறித்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

As Bigg Boss Tamil Season 6 is about to end, director Naveen has released a video in support of Vikraman, the finalist.Many celebrities are already posting their support for Vikraman to win the Bigg Boss show.Netizens are abuzz about the difference between director Naveen's post for Vikraman and the post he already posted for Senrayan in season two.