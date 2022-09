ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே பாரதி கண்ணாமாவில் நடந்துடுச்சே.. அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி இப்படியா..??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் முடிவடைந்துவிடும் என்று எதிர்பார்த்து இருந்த ரசிகர்களுக்கு திடீர் டிவிஸ்ட் கொடுத்து தற்போது மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றனர்.

பல வருடங்களாக டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்தால் தெரிந்துவிடும் உண்மையை மூடி மறைத்து சீரியலை ஒட்டிக் கொண்டிருந்தவர்கள் தற்போது புது கதைக்களத்தை தொடங்கி விட்டார்கள்.

வெண்பா தற்போது கர்ப்பமாக இருப்பதால் இனி இப்படித்தான் நடக்கும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே கடைசியில் கதை வந்துவிட்டது.

Bharathi Kannamma has given a sudden twist to the fans who were waiting for the serial to end and now they are causing a sensation again. Venba is now pregnant, so the story finally came as the fans expected it to happen.