இது தெரியாம ரீசார்ஜ் செய்து காசை வீணடித்து விட்டோமே...பிரபல சீரியலை கழுவி ஊத்தும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகிவரும் வானத்தைப்போல சீரியலை தற்போது நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

சீரியலின் டிஆர்பிகாக செய்த செயல் இந்த அளவிற்கு நெட்டிசன்களால் கலாய்க்கப்படும் என்று சீரியல் அணியினர்கள் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள்.

English summary

Netizens are currently articulating the vanathai pola serial airing on Sun TV.The serial crew would not have expected that the act done for the serial's TRP would be dissolved by Netizens to this extent.