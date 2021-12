பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் அதிரடியை கிளப்ப போகும் புது என்ட்ரி யார் தெரியுமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் லேட்டஸ்ட் ப்ரமோ ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

புதிய நபர் இந்த சீரியலில் அறிமுகமாக போகிறார் என்று பலருக்கும் தெரிந்தாலும், யார் அவர் என்று அனைவரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

English summary

The latest promo in the Pandian Store series has caused a stir among the fans.Although many people know that the new person is going to make his debut in this serial, everyone is asking who he is.