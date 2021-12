பாவனிக்கு பாயாசத்தை காட்டாத தாமரை...அடுத்த பஞ்சாயத்து தொடங்கியதா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் பாயாசம் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக உருமாறி வந்து கொண்டிருக்கிறது.

தாமரையின் கேரக்டர் உண்மைதானா என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.

சொல்வதையெல்லாம் தாமரை செய்வது கிடையாது என்று நெட்டிசன்கள் ஒரு பக்கமாக கலாய்த்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர்.

English summary

The payasam problem inside the Big Boss house is evolving into a big problem. There is confusion among the fans as to whether the character of the Thamarai is real.