என் காயினை வைத்து ஆட்டம் போடுறான் நிரூப்...கதறும் பிரியங்கா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இந்த வாரம் நிலத்தின் ஆளுமை பிக்பாஸ் வீட்டில் கொடிகட்டி பறந்து வருகின்றது.

நிலம் காயின் வைத்திருக்கும் நிரூப் செய்யும் அட்டூழியங்கள் தாங்க முடியவில்லை என்று ப்ரியங்கா கதறி வருகிறார்.

பிரியங்காவின் காயினை தனக்கு சொந்தமாக்கிய நிரூப் இப்போ தானே ஜெயிச்சு வாங்கியது போல பண்ணும் அலப்பறை தாங்கல என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

கண்டென்ட் நாயகனை இழந்த பிக்பாஸ்...கதறி அழுத போட்டியாளர்கள்

English summary

Nirup changed priyanka's fire coin for himself. But priyanka is lamenting that she is now getting a job with Priyanka.