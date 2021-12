வெறித்தனமாக ஒர்க் அவுட் செய்யும் ரோஜா கதாநாயகி...காரணம் என்ன தெரியுமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜிம்மில் வெறித்தனமாக ஒர்க்கவுட் செய்ய தொடங்கி இருக்கும் பிரியங்கா நல்கரியை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

புசுபுசுவென இருக்கும் ரோஜா இனி ஜிவ்வென்று மாறிவிடுவார் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பை தொடங்கி இருக்கிறார்கள்.

English summary

Fans has been congratulating Priyanka Nalkari on seeing her starting to work out frantically in the gym.Fans are beginning to expect that the rose, which is pusupuvena, will no longer turn into jiv.