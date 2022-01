மீண்டும் சந்தித்துக்கொண்ட பிரியங்கா அணி..இப்ப ரொம்ப மாறிட்டாங்க போல

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசன் முடிவடைந்ததும் முதல்முறையாக பிரியங்காவின் அன்பு நண்பர்களின் மீட்டிங் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

என்னதான் அடித்துக் கொண்டாலும் தற்போது பிரியங்கா, நிரூப், ஐக்கி மூவரும் செய்த செயல் ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

40 கொலை, கொள்ளை வழக்குகளில் தேடப்பட்ட ரவுடி படப்பை குணா கோர்ட்டில் திடீர் சரண்!

English summary

For the first time since the end of the fifth season of Bigg Boss, Priyanka's meeting of loving friends has attracted fans.No matter what the beat, the action of Priyanka, Nirup and Iykki is now being widely shared by the fans.