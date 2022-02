மணக்கோலத்தில் வலம்வரும் ராஜலட்சுமி-செந்தில்...கவிதை எல்லாம் சும்மா ஆறாக ஓடுதே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திருமண கோலத்தில் ராஜலட்சுமி மற்றும் செந்தில் கணேஷ் புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளத்தை கலக்கி வருகிறது.

காதலர் தினம் முடிந்தாலும் இவர்களின் காதல் குறையாது என்பதை தற்போதைய புகைப்படங்கள் அனைவருக்கும் விளக்கியுள்ளது.

English summary

Photos of Rajalakshmi and Senthil Ganesh at the wedding gala are stirring up the social website.Current photos have made it clear to everyone that their love will not diminish even after Valentine's Day is over.