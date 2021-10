எல்லாத்தையும் சகிக்க முடியாது...தாமரையை லெப்ட் ரைட் வாங்கிய ராஜு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தாமரைக்கு அட்வைஸ் வழங்கிய ராஜூவுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்

தங்கள் மனதில் இருப்பதை அப்படியே சொல்லி விட்டார் என்று பலர் கூறினாலும், வேற லெவல் தலைவா என்று ஆர்ப்பரித்து வருகின்றனர்.

அறிவுரை எல்லாம் நமக்கு அல்வா சாப்பிடுகிற மாதிரி என்று பக்குவமாக இவர் சொல்லிய விதம் பலரையும் கவர்ந்திருக்கிறது.

English summary

Raju has advised Thamarai Selvi when she does not like her anger and talk too much. Fans have been congratulating Raju on seeing this.