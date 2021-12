அந்தத் தப்பை நான் செய்யமாட்டேன்... கெத்து காட்டிய ராஜு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ராஜூ செய்த செயலால் ரசிகர்கள் உச்சி குளிர்ந்து போய் உள்ளனர்.

எந்த சூழ்நிலையிலும் தன் நிலை மாற மாட்டேன் என்று ராஜு கூறியது ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் மேலும் 7 பேருக்கு ஓமிக்ரான் வைரஸ் உறுதி.. 3 வயது குழந்தையும் பாதிக்கப்பட்ட சோகம்!

ராஜுவின் செயல்களைப் பார்த்து நாளுக்கு நாள் ரசிகர்கள் அதிகரித்து வருகின்றனர்.

English summary

He has said that he will not change from my character in order to win. Raju's word has captivated the fans.