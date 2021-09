எந்தப் பக்கம் போனாலும் அணைக்கட்டுனா எப்படி....காடர்கள் அணியிலும் சண்டை தொடங்கிடுச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எடுத்துக்காட்டாக பேசிய வார்த்தை இந்த அளவிற்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் என்று ராம் சி நினைக்கவில்லை போல.

காட்டுக்குள்ளே கூட்டமாக இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருந்த இவர்களின் கூட்டுக்குள் கோபம் என்ற அனல் வீசத் தொடங்கியிருக்கிறது.

தூத்துக்குடியில் 8 மாத ஆண் குழந்தையை.. ரூ.3 லட்சத்துக்கு விற்ற மனைவி.. போலீசில் கணவன் புகார்

இவ்வளவு நாளா சிரித்துக்கொண்டு இருந்தவர்கள் திடீரென்று பொசுக்குன்னு கோவம் பட்டு அனைவரையும் அதிர்ச்சியடைய வைத்து விட்டார்கள்.

English summary

A number of fans have emerged for the reality show survivor, which is being telecast in Zee Tamil. The event is also having a major impact on the social web site. It has been a disappointment to fans who were expecting it to be like a reality show on a different channel when the show started. Everything from the tosses is something no one expected.