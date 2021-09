போடு...தாறுமாறு ஆட்டம் தான்..ரம்யா பாண்டியனை சுற்றிவரும் கூட்டம்தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : போட்டோ சூட் எல்லாம் இப்போ பழசாகி விட்டது என்று ஆட்டம் போட்டு ரசிகர்களை ஆட வைத்திருக்கும் ரம்யா பாண்டியனின் லேட்டஸ்ட் வீடியோ சமூகவலைத்தளத்தில் செம வைரல்.

ஆட்டம் என்றால் இதுதான் ஆட்டம் என்று பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் எகிறி குதித்து குத்தாட்டம் போட்டும் வருகிறார்களாம்.

டைட்டு ஜீன்ஸில் ரசிகர்களின் மனதை டைட் ஆக்கிய ரம்யா பாண்டியனை பார்த்ததும் பேச வார்த்தைகளின்றி தவித்து வரும் ரசிகர்கள் கூட்டம் இன்ஸ்டாகிராமில் அலைமோதுகிறது.

English summary

Ramya Pandian, who has participated in several shows on the small screen, is once again playing the female lead on the silver screen. His film is starring him and his best wishes are also pouring in.