பட்டு வேஷ்டி, பக்கத்திலேயே மகாலட்சுமி தல தீபாவளியை கொண்டாடும் ரவீந்தர்.. மனைவியை குறித்து நெகிழ்ச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமூக வலைத்தளத்தில் ட்ரெண்டிங் ஜோடியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் மகாலட்சுமி மற்றும் ரவீந்தர் தல தீபாவளியை சிறப்பாக கொண்டாடி இருக்கின்றனர்.

தான் ஒரு தயாரிப்பாளர் என்பதை தீபாவளி நாளில் சிறப்பாகவே நிரூபித்திருக்கிறார் ரவீந்தர் என்று ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

திருமணம் முடிந்த நாளிலிருந்து இப்ப வரைக்கும் இவர்கள் வெளியிடும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்துவது போல தல தீபாவளி புகைப்படங்களும் ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

எல்லோரும் கண்ணு வச்சுட்டாங்க.. அதான் இப்படி ஆகிடிச்சி ரவீந்தர் புலம்பல்.. கோபத்தில் மகாலட்சுமி

English summary

Mahalakshmi and Ravinder Thala, who are trending on social media as a couple, are celebrating Diwali very well. Fans are saying that Ravinder has proved that he is a producer on Diwali day. From the day of their wedding till now, the photos posted by them are creating a sensation on social media. Thala Diwali photos are also being shared by fans. .